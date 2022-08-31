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Общество31 августа 2022 11:28

В нескольких селах Самарской области ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота

Из-за ограничительных мероприятий в зоне очага заболевания действует ряд ограничений
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Заболевание не опасно для человека, однако продукция зараженных животных может пагубно сказаться на здоровье

Заболевание не опасно для человека, однако продукция зараженных животных может пагубно сказаться на здоровье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области установили карантин сразу в семи населенных пунктах. Причина – очаг лейкоза КРС, который обнаружили в нескольких хозяйствах. Приказ о введении ограничительных мероприятий подготовил департамент ветеринарии региона.

Согласно документу, основной очаг заболевания был выявлен в Сызранском районе. Карантин ввели в селах Печерские Выселки, Губино и Усинское. Под ограничения также попали поселки Студенцы и Владимировка в Хворостянском районе и СНТ «Монтажник» в Кинельском районе.

Как следует из приказа, территории временно запрещено посещать посторонним. Под запретом также находится вывоз и ввоз восприимчивых к болезни животных, совместное содержание и доение больных и здоровых особей, сбор молока в общую смесь, проведение сельскохозяйственных ярмарок.