В нескольких селах Самарской области ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота

Заболевание не опасно для человека, однако продукция зараженных животных может пагубно сказаться на здоровье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области установили карантин сразу в семи населенных пунктах. Причина – очаг лейкоза КРС, который обнаружили в нескольких хозяйствах. Приказ о введении ограничительных мероприятий подготовил департамент ветеринарии региона.

Согласно документу, основной очаг заболевания был выявлен в Сызранском районе. Карантин ввели в селах Печерские Выселки, Губино и Усинское. Под ограничения также попали поселки Студенцы и Владимировка в Хворостянском районе и СНТ «Монтажник» в Кинельском районе.

Как следует из приказа, территории временно запрещено посещать посторонним. Под запретом также находится вывоз и ввоз восприимчивых к болезни животных, совместное содержание и доение больных и здоровых особей, сбор молока в общую смесь, проведение сельскохозяйственных ярмарок.