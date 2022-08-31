Тольяттикаучук приглашает в экологический тур по «Самарской Луке»

В рамках тура запланированы восстановление родника в "Самарской Луке" и посещение уникальных мест заповедника

В следующий четверг, 8 сентября 2022 года, в Самарской области в восьмой раз пройдет образовательно-просветительский проект «Экотур». Он направлен на экологическое просвещение журналистов и блогеров, а также на привлечение внимания жителей, властей и бизнеса к экопроблемам. Организатор мероприятия — предприятие «Тольяттикаучук».

В этом году темой «Экотура» станет участие в сохранении экосистем и природных богатств региона. В рамках него запланированы восстановление родника в нацпарке «Самарская Лука», посещение уникальных мест заповедника, а также знакомство с культурой и традициями народов, которые проживают на территории губернии.

Заявки на участие будут принимать до 14:00 понедельника, 5 сентября 2022 года. Их необходимо направлять на адрес tlt-press@tatneft.tatar. Время отправления из Тольятти — 9:00, возвращение намечено до 20:30. Участники тура будут путешествовать на автобусе. Количество мест ограничено.