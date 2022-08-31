Проекты более 50 социально ориентированных самарских организаций поддержит регион

Проект должен быть реализован не более чем через 18 месяцев. Фото: минэкономразвития Самарской области

По результатам конкурсного отбора социальных проектов некоммерческих организаций определилось 56 победителей из 16 муниципалитетов.

— Максимальный размер гранта составляет 2 миллиона рублей. Проект должен быть реализован не более чем через 18 месяцев, — рассказали в минэкономразвития Самарской области.

Главная задачу конкурса грантов – поддержать организации, которые работают с незащищенными категориями граждан, пропагандируют семейные ценности, создают общественные креативные пространства, защищают животных и природу.

На данный момент на территории Самарской области 4437 зарегистрированных некоммерческих организаций. Из них около 80% – социально ориентированные. Чисто работников в них превышает 19 тысяч человек, волонтеров – более 29 тысяч.

— С 2022 года не требуется обязательное софинансирование проектов за счет средств организации, допускаются организации с задолженностью по уплате налогов до 300 тысяч рублей, появилась новая тематика конкурсных направлений, — рассказал Дмитрий Богданов.

Среди новых тем были: социализация молодежи, организация досуга людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также пропаганда семейных ценностей, популяризация культуры и благотворительной деятельности. В этом году участвовало 219 организаций из 28 муниципалитетов. Для сравнения, в прошлом году – 194. С представителями социально-ориентированных некоммерческих организаций проводились консультации. На них объяснялись условия конкурса, подготавливалась документация для подачи заявки.

Конкурс грантов возобновлен в регионе с 2019 года по инициативе Дмитрия Азарова. За четыре года фонд конкурса вырос больше чем в два раза, а именно с 30 миллионов рублей до 81,2 миллионов рублей. За последние два года регион привлек из фонда президентских грантов более 80 миллионов рублей. По этому показателю Самарская область занимает 4 место среди субъектов ПФО.