Офис врача общей практики построят в Кинельском районе к 1 ноября 2022 года

В специальном офисе в селе Малая Малышевка будет принимать пациентов врач-терапевт

В Самарской области осенью 2022 года заработает еще один офис врача общей практики. Модульное здание на 140 кв. м возводят в селе Малая Малышевка Кинельского района. Местные жители попросили его построить во время сбора предложений в Народную программу партии «Единая Россия».

Офис будет иметь функционал врачебной амбулатории. Там будет принимать врач-терапевт, сделают кабинет для работы выездной бригады. Два раза в неделю пациентов будет принимать педиатр. Также запланированы выезды узких специалистов по графику — гинеколога, хирурга, невролога и эндокринолога.

В строительство офиса врача общей практики вложено около 9 млн рублей. К настоящему времени рабочие установили каркас здания и смонтировали кровлю. Закончить возведение объекта планируется к 1 ноября 2022 года.