Железнодорожные турмаршруты запускают из Самары и Ульяновска в три республики Поволжья

Туристы смогут побывать в Марий Эл, Татарстане и Чувашии

Куйбышевская железная дорога запускает с 23 по 25 сентября 2022 года новые турмаршруты из Самары и Ульяновска. На этот раз туристам предлагают посетить три республики Поволжья — Марий Эл, Татарстан и Чувашию.

Путешественники смогут выбрать одну из трех программ с посещением одного города (Йошкар-Олы или Казани) или двух одновременно (Чебоксар и Йошкар-Олы). Туристов ждет насыщенная программа. В Йошкар-Оле это посещение Марийского национального театра драмы и знаменитой набережной Брюгге, в Чебоксарах — прогулка по набережной рукотворного залива и знакомство с монументом Матери-Покровительнице, а в Казани — посещение Кремля и музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Также в эти даты запланирована поездка из Самары в Йошкар-Олу для школьников. Она состоится в рамках проекта «Вагон знаний». Для ребят специально разработали программу «ПознаЙошка».

Туристы отправятся в путешествие в комфортабельных вагонах-купе и СВ. В них есть кондиционеры, экологически чистые туалеты и розетки для зарядки гаджетов. В стоимость поездки входят билеты на поезд, экскурсионная программа и питание. Подробнее можно узнать по телефону 8-800-201-74-22 (звонок бесплатный).