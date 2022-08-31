В Самарской области досрочно отремонтировали 19 школ

Обновленные здания откроют свои двери 1 сентября 2022 года

В Самарской области в 2022 году капитально отремонтируют 22 школы. Обновление 19 из них завершили раньше намеченных сроков. Работы провели в рамках программы капремонта школ — одного из направлений Народной программы партии «Единая Россия».

— Досрочно привели в порядок учебные заведения в Тольятти и Октябрьске, Алексеевском, Кинель-Черкасском, Елховском, Похвистневском, Кинельском, Приволжском, Камышлинском, Красноярском, Сергиевском и Пестравском районах. До конца 2022 года капремонт будет завершен во всех 22 школах, — рассказала координатор партпроекта «Новая Школа» по Самарской области Светлана Ильина.

Она отметила, что в программу капремонта на 2023-2025 годы планируется включить еще 13 школ региона.

Напомним, в 2022 году в совместном проекте «Единой России» и Минпросвещения участвуют 75 субъектов РФ. Запланировано обновление 1 661 здания. В тысяче из них работы завершены. Они откроют свои двери 1 сентября. Что касается остальных учебных заведений, то до конца ремонта ребята будут учиться в других школах.