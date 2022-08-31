Жителей Самарской области ждет новая погодная опасность 1 сентября 2022 года

В регионе объявили желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области предупреждают о новой погодной опасности. В День знаний, 1 сентября 2022 года, в регионе вновь ожидается аномальная жара. Температура воздуха превысит 30 градусов.

- Днем 1 сентября местами в Самарской области сохранится жара в 30-32 градуса. Объявлен желтый уровень опасности, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, в четверг будет дуть юго-западный ветер. Его скорость составит 7-12 м/с. Местами возможны кратковременный дождь и гроза.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. В жару не стоит проводить много времени под палящим солнцем. Особенно это касается детей, пожилых людей и «сердечников». Специалисты советуют самарцам пить больше воды и носить легкую одежду светлых тонов, а также избегать излишних физических нагрузок и усиленных занятий спортом. Водителям рекомендуют проветривать авто, которые долго стояли под солнцем.