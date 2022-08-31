В Сызрани возбудили уголовное дело из-за нападения бездомных собак на детей

В данный момент расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История со стаей собак, напавших на четверых детей в Сызрани, получила продолжение. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Претензии возникли к компании, которая занимается отловом бездомных животных. Как сообщает СУ СК по Самарской области, контракт между мэрией Сызрани и подрядчиком был заключен в июле текущего года. Однако компания в полной мере не исполняла обязательства.

– В результате недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств, взятых на себя в рамках указанного соглашения, произошло нападение безнадзорных животных на четверых подростков, – сообщает СУ СК по региону.

В данный момент расследование дела продолжается.

Напомним, инцидент произошел 29 августа 2022 года. Стая собак напала на четверых ребят в возрасте от 10 до 14 лет. Двое детей оказались в больнице, сейчас они в полном порядке. 30 августа 2022 года глава Сызрани сообщил, что нападавших животных уже отловили и поместили в приют.