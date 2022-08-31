Дмитрий Азаров рассказал о комплексном развитии Крутых Ключей и Смышляевки

Глава региона лично оценил ход строительства объектов. Фото: правительство Самарской области

В среду, 31 августа, Дмитрий Азаров провел совещание по комплексному развитию микрорайона «Крутые ключи» и поселка Смышляевка. В ходе встречи стало известно, какие изменении ждут территории в скором времени.

Одно из наиболее значимых – строительство школы на 550 мест на улице Школьной в Красноглинском районе. Его планируется завершить в следующем году. А уже сегодня в Крутых Ключах возводят модульную поликлинику на 200 посещений в смену. Объект должны сдать в ноябре текущего года.

– Модульные здания показали себя очень хорошо. Министр здравоохранения России во время своего посещения дал высокую оценку, и этот опыт взяли на вооружение. Теперь такое здание появится и здесь, – отметил Дмитрий Азаров.

Долгожданным подарком для жителей Крутых Ключей также станет строительство 6 этапа Северного шоссе, который продолжит улицу Мира. Как сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, проектно-сметная документация на возведение участка четырехполосной дороги длиной 440 метров уже разработана. По плану новые сроки сдачи объекта – август 2023 года. Параллельно ведутся работы по строительству 5 этапа Северного шоссе. Документация по данному проекту уже получила положительное заключение госэкспертизы.

Масштабное преображение ожидает и Смышляевку. Сегодня здесь возводят поликлинику на 1000 посещений. Дмитрий Азаров поручил уже сейчас, на этапе строительства, предусмотреть парковочные места и остановки общественного транспорта. Достроить объект должны до конца 2024 года.

А на на пересечении улиц Постникова и Пешкова в скором времени появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Его техническая готовность уже достигла 65%.