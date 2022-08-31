Власти озвучили причину изъятия домов, попавших в зону строительства новой станции метро в Самаре

Насущные вопросы власти города обсудили на встрече с жителями. Фото: администрация Самары

В среду, 31 августа, власти Самары и региона встретились с жителями Ленинского района, чьи дома попали в зону строительства новой станции метро. На совещании обсудили вопросы, связанные с расселением жильцов. Власти пояснили, что данная мера – вынужденная.

– Многие старые здания возводились без фундамента. Прямое воздействие метро, акустика, вибрация и нарушения санитарно-эпидемиологических норм могут негативно отразиться на благополучии жильцов. Закон требует переселить людей, - отметил заместитель директора управления капитального строительства Самарской области Александр Богданов.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что близко расположенные к метро дома имеют ограниченные технические характеристики. Часть из них вовсе признаны аварийными. Некоторые подлежат изъятию, сносу и расселению.

– Переселение из домов, оказавшихся в зоне строительства метро – необходимость, связанная с обеспечением безопасности и благополучия жителей. Понимаем, что любое строительство создает определенный дискомфорт, и для жителей домов на улицах Галактионовской и Самарской это большие неудобства. У каждого жителя своя ситуация, свой личный вопрос. Мы никого не оставим без внимания, – рассказала глава Самары Елена Лапушкина.

Власти уверяют, что каждому владельцу будет предоставлена новая жилплощадь. Закупки уже начались. Отмечается, что новые квартиры будут соответствовать изъятым по площади.

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