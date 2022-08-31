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Общество31 августа 2022 17:57

Самарские учителя поддержали запрет на использование сотовых на уроках

При этом родители школьников выступили против инициативы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Педагоги отмечают, что мобильники отвлекают учащихся от занятий

Педагоги отмечают, что мобильники отвлекают учащихся от занятий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября 2022 года школьники не смогут использовать сотовые телефоны во время уроков. Данный запрет введен в соответствии с новыми санитарными нормами. При этом использование гаджетов на переменах по-прежнему не возбраняется.

Инициатива еще не начала действовать, но уже вызвала самые различные реакции населения, в том числе – в Самаре. Местные учителя сочли идею здравой, а вот родители с ними не согласны. Информацию выяснили специалисты сервиса SuperJob в ходе опроса.

В Самаре инициативу не одобрили 58% родителей. В поддержку высказались 30%, среди них большинство – отцы. Их позицию разделяют и учителя – 52% опрошенных признались, что мобильные сильно мешают ученикам во время занятий. Наиболее активно нововведение поддерживает старшее поколение педагогов (57%). Не одобряют инициативу Минпросвещения 38% учителей.