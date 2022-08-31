Самарские учителя поддержали запрет на использование сотовых на уроках

Педагоги отмечают, что мобильники отвлекают учащихся от занятий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября 2022 года школьники не смогут использовать сотовые телефоны во время уроков. Данный запрет введен в соответствии с новыми санитарными нормами. При этом использование гаджетов на переменах по-прежнему не возбраняется.

Инициатива еще не начала действовать, но уже вызвала самые различные реакции населения, в том числе – в Самаре. Местные учителя сочли идею здравой, а вот родители с ними не согласны. Информацию выяснили специалисты сервиса SuperJob в ходе опроса.

В Самаре инициативу не одобрили 58% родителей. В поддержку высказались 30%, среди них большинство – отцы. Их позицию разделяют и учителя – 52% опрошенных признались, что мобильные сильно мешают ученикам во время занятий. Наиболее активно нововведение поддерживает старшее поколение педагогов (57%). Не одобряют инициативу Минпросвещения 38% учителей.