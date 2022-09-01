В Самаре мужчина взял около 200 тысяч рублей за обещание отремонтировать баню и скрылся

Мужчина деньги решил оставить деньги себе и потратить на собственные нужды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьском районе Самары мужчина пообещал отремонтировать баню 58-летней женщине, взял с нее 190 тысяч рублей и перестал выходить на связь.

— 41-летний местный житель приехал, сделал все необходимые замеры, рассчитал и получил под расписку стоимость строительных материалов, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

58-летняя жительница Самары обратилась к мужчине по рекомендации своих знакомых. В указанный срок заказ не был выполнен, а мужчина перестал отвечать на телефонные звонки. Полицейские нашли и задержали жителя областного центра, который неоднократно был судим за грабежи.

Оказалось, мужчина в течение двух недель пытался заказать строительные материалы, связывался с поставщиками, но в итоге решил оставить деньги себе и потратить на собственные нужды. Ремонтировать баню он уже передумал. Сейчас житель Самары находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Он частично выплатил долг женщине. Уголовное дело направлено в суд.