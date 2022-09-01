Самарский депутат предложил справедливо индексировать пенсии работающим пенсионерам

Законопроект должны поддержать большинство депутатов Самарской губернской думы. Фото: соцсети

Самарский депутат фракции ЛДПР Александр Степанов предложил региональному парламенту рассмотреть вопрос о справедливом индексировании страховых пенсий работающим пенсионерам.

— Предлагаю законодательно утвердить с 1 января 2023 года перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из 10 баллов вместо 3, — поделился Александр Степанов на своей странице в соцсети.

Помимо этого, учитывать индексацию размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. В настоящее время перерасчет дает увеличение максимум на 3 балла за год. Если инициативу Александра Степанова поддержит большинство депутатов Самарской губернской думы, законопроект направят в Государственную думу РФ.

По словам депутата, пенсионное законодательство для работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии и противоречит Конституции РФ.

С 1 августа 2022 года с учетом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров повысился максимум на 354 руб. 30 копеек.