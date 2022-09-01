Стало известно, сколько детей пошло в школы Самарской области в этом учебном году

Всего в регионе в этом учебном году 41 500 первоклассников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2022-2023 учебном году 363 850 обучающихся перешагнут порог 704 школ, из которых 684 – государственные и муниципальные, 20 – частных.

— Большинство учеников, а именно 319 051 человека, будут обучаться в первую смену, а во вторую смену – 44 799 школьников, — рассказали в правительстве Самарской области.

Всего в регионе в этом учебном году 41 500 первоклассников. В трех школах Самарской области откроется больше 15 первых классов. Это относится к школе № 7 в Самаре, школе № 1 в Смышляевке, ОЦ «Южный город» в поселке Придорожный.

В ОЦ «Южный город» впервые будет 28 первых классов, и первый класс получит литеру «я». Помимо этого, в самарских школах № 26, № 57, № 68 откроется более 10 первых классов. Обновленная школа в селе Красный Яр 1 сентября примет 1465 обучающихся.