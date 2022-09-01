В Самарской области похитили велосипед и спрятали его на кладбище

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Красноярском районе Самарской области ранее судимый мужчина повредил страховочный трос, похитил велосипед и спрятал его на кладбище.

— На лестничной площадке одного из домов поселка Волжский полицейские нашли поврежденный замок-трос, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Материальный ущерб составил 20 тысяч рублей. Осмотр прилегающей территории позволил найти похищенный велосипед на кладбище. Похитителем оказался 40-летний житель одного из соседних домов. Мужчина признал вину и рассказал, что присмотрел велосипед заранее, когда приходил в гости к своим знакомым.

После этого в августе 2022 года заранее подготовил инструмент и украл велосипед. Он рассчитывал, что рядом с кладбищем велосипед не найдут. После дальнейшей продажи деньги планировал потратить на собственные нужды.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Похищенный велосипед уже вернули владельцу.