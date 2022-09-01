В Самаре главная тревога родителей подростков связана с зависимостью детей от интернета

Не дают покоя такие качества ребенка, как упрямство, раздражительность, апатия, забывчивость. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, каждого пятого родителя в Самаре больше всего тревожит зависимость подростков от интернета.

— Каждый девятый обеспокоен нежеланием ребенка учиться, 12% родителей тревожатся из-за отсутствия увлечений и жизненных ориентиров, — сообщает SuperJob.

Чрезмерная эмоциональность, как и замкнутость беспокоит по 10% родителей, лень и домоседство – по 8%. Каждый пятый родитель испытывает опасения из-за неправильного питания подростка, нелюбви к спорту, ночного бодрствования.

Не дают покоя и такие качества ребенка, как упрямство, раздражительность, апатия, забывчивость, агрессивность, несамостоятельность, эгоизм, спешка и неаккуратность. Некоторым не нравится, что их подростки мало читают. В качестве других поводов для тревоги называли гиперответственность, перфекционизм и слишком быстрое взросление.

Разное беспокойство испытывают отцы и матери. Папы переживают чаще всего за digital-зависимость, невнимательность и спешку подростков, а мамы – за нежелание учиться и личные качества лени, упрямства, апатии, неаккуратность и др.

Открытый опрос проводился с 1 по 26 августа 2022 года. В нем приняли участие родители учеников 9–11 классов из Самары.