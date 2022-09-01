Lada Priora в результате столкновения с Renault Logan отлетела на мотоцикл в Самаре

35-летний водитель мотоцикла был без мотошлема. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 31 августа, в 09:20 в Советском районе Самары Lada Priora в результате столкновения с Renault Logan отлетела на мотоцикл Harley-Davidson.

— 55-летний водитель автомобиля Renault Logan напротив Гагарина, 155 при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Столкновение произошло с автомобилем Lada Priora, за рулем которого находился 21-летний парень. Он ехал во встречном направлении прямо на зеленый сигнал светофора. После удара машину Lada Priora отбросило на мотоцикл, который двигался в попутном направлении.

Пострадал 35-летний водитель мотоцикла, который был без мотошлема. Его госпитализировали в медицинское учреждение. 55-летний водитель Renault Logan с августа прошлого года за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлекался один раз.