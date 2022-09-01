Расписание двух речных маршрутов изменят в Самаре 3 сентября 2022 года

Изменения затронут работу теплохода Осипенко - Гаврилова поляна и парома Октябрьский спуск - Рождествено Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

На этой неделе в Самаре пройдет чемпионат региона по триатлону. Один из этапов соревнования – заплыв по Волге. Из-за этого в субботу, 3 сентября 2022 года, временно изменят расписание движения речных судов.

По информации Самарского речного пассажирского предприятия, корректировки затронут работу теплоходов, которые курсируют по маршруту Осипенко – Гаврилова поляна – Осипенко, а также грузовой переправы Октябрьский спуск – Рождествено.

Так, 3 сентября паром сделает следующие рейсы: отправление из Самары в 8:30, 11:30, 14:30 и 18:00, из Рождествено – в 6:30, 10:00, 13:00 и в 16:30. Что касается пассажирских судов, то в течение всего дня они будут проплывать мимо пристани на Осипенко. Единственный рейс, который отправится с этой остановки, будет в 17:30. Остальные теплоходы будут отправляться в сторону Гавриловой поляны от речвокзала (7:45) и от поляны им. Фрунзе (8:45, 12:15 и 14:30).

Подробнее с временным расписанием можно ознакомиться здесь либо по телефону 8 (846) 222-91-91. Пассажиров просят быть внимательнее при планировании поездки.

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