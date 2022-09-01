Жители Самары отмечают День знаний 1 сентября 2022 года

6 тысяч педагогов встретят ребят в школьных классах, кружках и секциях. Фото: Ульяна Щербакова

Сегодня, 1 сентября, жители Самары отмечают День знаний. Впереди школьников ждет целый год, наполненный учебой, событиями и достижениями.

— В новом учебном году в школы пошло больше 125 тысяч детей, из них около 15 тысяч – впервые, — сообщает Елена Лапушкина.

6 тысяч педагогов встретят ребят в школьных классах, кружках и секциях. Первоклассники впервые сядут за парты, а ученикам выпускных классов новый учебный год предвещает подготовку к экзаменам.

По словам мэра города, в этом году во всех самарских образовательных учреждениях появится новая традиция – учебные недели будут начинаться с поднятия государственного флага и исполнения гимна России.

— Этот торжественный момент каждый понедельник будет настраивать самарских школьников и учителей на рабочий настрой, — делится Елена Лапушкина.