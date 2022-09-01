Полицейские остановили незаконный автопробег в Самарской области

Встреча автолюбителей закончилась назначением штрафов и эвакуацией машин Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники полиции остановили незаконный автопробег. Молодые люди хотели устроить его 27 августа 2022 года в Новокуйбышевске. О встрече они договорились в одном из пабликов. Однако правоохранители, которые регулярно мониторят соцсети, помешали их планам.

По данным ГУ МВД по Самарской области, на незаконный автопробег собрались жители Новокуйбышевска, Самары и региона в возрасте от 19 до 27 лет. На них составили 28 протоколов.

Так, сотрудники ГИБДД выявили 8 нарушений, связанных с управлением неисправным авто, и выписали штрафы по 500 рублей. Аналогичное наказание получили любители излишней тонировки. Полицейские внесли им 7 требований об устранении нарушений. Семь штрафов на суммы от 500 до 800 рублей выписали за несоблюдение требований об ОСАГО.

20-летнего жителя Новокуйбышевска оштрафовали на 500 рублей за управление авто без регистрационных документов. Его машину отправили на спецстоянку. Туда же поместили транспорт 23-летнего жителя Красноармейского района, который сел пьяным за руль.

Также сотрудники ГИБДД потребовали от участников пробега устранить технические неисправности. Если они этого не сделают в определенный срок, регистрации их авто будут прекращены. Еще три нарушения выявил участковый. Как оказалось, трое автомобилистов припарковались ближе чем 100 метров к реке Криуше. Им грозит штраф от 3 до 4,5 тысяч рублей.