В Самаре незаконно срубили 128 деревьев на 1,8 миллионов рублей

Оба мужчин сейчас находятся на домашнем аресте. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре на ул. Гидроузловской в п. Мехзавод незаконно срубили 128 сырорастущих деревьев породы дуб, клен и липа. Сумма ущерба составила более 1,8 миллионов рублей.

— С места происшествия изъяли спилы с деревьев, 48 частей стволов, 96 частей деревьев, а также частицы лакокрасочных покрытий и бетона на прилегающих земельных участках, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ответственность за рубку лежит на 46-летнем ранее судимом за мошенничество владельца четырех земельных участков на ул. Гидрозловской п. Мехзавод. В марте прошлого года он спилил деревья для строительства дороги вдоль своих земельных участков. Но делал это не один.

Мужчина обратился к своему знакомому 45-летнему безработному уроженцу Похвистневского района, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. За незаконную рубку и выкорчевывание пней он дал ему 46 тысяч рублей. Мужчина самостоятельно нанял экскаватор и грузовой автомобиль.

Оба мужчин сейчас находятся на домашнем аресте. Помимо этого, наложили арест на земельный участок, расположенный в выделе 7 квартала 36 самарского лесничества в Красноглинском районе. Уголовное дело направлено в суд.