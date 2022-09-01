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Происшествия1 сентября 2022 8:51

Суд в Самаре отправил в колонию четверых предполагаемых членов ОПГ «Неверовские»

Жертвами бандитов стали несколько предпринимателей
Анастасия ФИЛАТОВА
Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 20 лет

Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 20 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд вынес приговор четверым предполагаемым членам ОПГ «Неверовские». Вадима Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и Алексея Стоволосова признали виновными в бандитизме, убийстве, вымогательстве, уничтожении чужого имущества и ношении оружия. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Одно из первых преступлений датируется 2005 годом. Тогда двое бандитов приехали к лесу в Тольятти, где находился на пробежке бизнесмен Павел Желанов, и убили его. В 2016 году один из них организовал вымогательство у директора УК имущества на 30 млн рублей. Преступники избили предпринимателя и подожгли его авто.

Еще одной жертвой бандитов стала учредитель одной из фирм. Они угрожали женщине шприцом с жидкостью, заявляя, что заразят ее и сына ВИЧ, если она не даст им 23 млн рублей.

В 2017 году участники ОПГ пытались застрелить другого члена банды, однако тот выжил.

Суд приговорил Жесткова, Гореславца, Гафарова и Стоволосова к колонии строгого режима. Им придется провести там от 10 до 20 лет.