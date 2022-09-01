Жигулевская ГЭС помогла собраться в школу 100 детям

Подарки получили дети из нуждающихся семей и воспитанники центра "Гармония" в Жигулевске

Жигулевская ГЭС провела акцию «Помоги собраться в школу». К новому учебному году помощь предприятия получили 100 ребят.

Так, гидроэлектростанция приобрела школьные принадлежности для детей из малообеспеченных и многодетных семей, которые находятся под патронажем БФ «Независимость в Жигулевске», а также для воспитанников социально-реабилитационного центра «Гармония». Средства на эти цели были выделены в рамках благотворительной программы РусГидро.

– Помощь гидроэнергетиков очень актуальна. Подобные благотворительные акции Жигулевская ГЭС проводит в нашем городе более 10 лет. Они существенно помогают подготовить детей к школе, – сказала замдиректора центра «Гармония» в. Жигулевске Рая Королева.

Отметим, что воспитанники центра находятся там на постоянном проживании. Поэтому для них приобрели не только школьные принадлежности, но и другое необходимое оборудование – новые стулья и стиральную машинку.