В трех районах Самарской области ввели запрет на продажу алкоголя 1 сентября

Купить алкогольную продукцию будет нельзя до 11 вечера. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 1 сентября ввели запрет на розничную продажу алкоголя на территории Ставропольского, Борского и Большеглушицкого районов.

— Купить алкогольную продукцию будет нельзя с 8:00 до 23:00. Ограничения не действуют в заведениях общепита, — указано в распоряжении правительства Самарской области.

Полный запрет связан с проведением в школах мероприятий, посвященных Дню знаний. На территории Большеглушицкого района ограничения касаются сел Александровка, Большая Глушица, Константиновка, Малая Глушица, Мокша, Новопавловка, Тамбовка, а также поселков Фрунзенский и Южный.

В Борском районе нельзя продавать алкоголь в п. Новый Кутулук и в следующих селах: Алексеевка, Большое Алдаркино, Борское, Гвардейцы, Долматовка, Заплавное, Коноваловка, Петровка, Подсолнечное, а также Таволжанка, Усманка, Языково.