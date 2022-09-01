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Происшествия1 сентября 2022 10:05

Экс-глава УГООКН Самарской области Владимир Филипенко не смог обжаловать приговор

Чиновнику дали условный срок за должностные преступления
Анастасия ФИЛАТОВА
Облсуд оставил без изменения решение первой инстанции

Облсуд оставил без изменения решение первой инстанции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшему главе УГООКН Самарской области Владимиру Филипенко не удалось обжаловать свой приговор. Облсуд не стал менять решение предыдущей инстанции. Об этом сообщает пресс-служба регуправления ФСБ.

По информации правоохранителей, Филипенко умышленно не включил в перечень ОКН объект «Культурный слой Самары XIX – начало ХХ века». Речь идет о квартале № 21, который расположен на улице Алексея Толстого в границах улиц Пионерской и Венцека. Также чиновник направил застройщику, который планировал освоить эту площадку, сведения, что оснований для включения этого объекта в перечень ОКН Самарской области нет. Кроме того, он, как выяснили следователи, заставил внести в отчет о результатах археологического обследования ложные данные.

Ленинский районный суд Самары признал Владимира Филипенко виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и в служебном подлоге. Ему назначили 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Экс-глава УГООКН региона пытался обжаловать это решение, но облсуд оставил приговор без изменения.