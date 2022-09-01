Экс-глава УГООКН Самарской области Владимир Филипенко не смог обжаловать приговор

Облсуд оставил без изменения решение первой инстанции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшему главе УГООКН Самарской области Владимиру Филипенко не удалось обжаловать свой приговор. Облсуд не стал менять решение предыдущей инстанции. Об этом сообщает пресс-служба регуправления ФСБ.

По информации правоохранителей, Филипенко умышленно не включил в перечень ОКН объект «Культурный слой Самары XIX – начало ХХ века». Речь идет о квартале № 21, который расположен на улице Алексея Толстого в границах улиц Пионерской и Венцека. Также чиновник направил застройщику, который планировал освоить эту площадку, сведения, что оснований для включения этого объекта в перечень ОКН Самарской области нет. Кроме того, он, как выяснили следователи, заставил внести в отчет о результатах археологического обследования ложные данные.

Ленинский районный суд Самары признал Владимира Филипенко виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и в служебном подлоге. Ему назначили 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Экс-глава УГООКН региона пытался обжаловать это решение, но облсуд оставил приговор без изменения.