Жители Самарской области считают, что учителя должны зарабатывать больше 100 тысяч рублей

Только 2,1% таких вакансий предлагают зарплату свыше 100 тысяч рублей. Фото: администрация Самары

Согласно исследованию hh.ru, 57% жителей Самарской области уверены, что школьные учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц.

— 30% людей в качестве достойной зарплаты преподавателей называли 61-100 тысяч рублей, другие – 30-60 тысяч рублей, — сообщает hh.ru.

Чаще всего высокую заработную плату для учителей выбирали маркетологи и рекламщики (79%), ИТ-специалисты (78%), а также строители (77%). Реже – рабочий персонал и HR-менеджеры (по 57%).

Но почти все жители региона считают, что в настоящий момент труд учителей не оплачивается достойно. Такого мнения придерживаются 91% работников Самарской области.

По данным hh.ru, в этом году в Самарской области средняя предлагаемая зарплата для школьных учителей составляет 32,5 тысяч рублей. Только 2,1% таких вакансий предлагают зарплату свыше 100 тысяч рублей.