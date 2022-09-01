Дмитрий Азаров поздравил учеников школы № 26 в Самаре с Днем знаний и с открытием второго корпуса

Глава региона поздравил ребят с двойным праздником

В четверг, 1 сентября 2022 года, в Самаре на 5-й просеке открылся второй корпус школы № 26. С этим событием, а также с Днем знаний ребят лично поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

- В школе № 26 сегодня двойной праздник. Мы открываем второй корпус на 850 мест. А 10 сентября здесь заработает еще и детский сад, - отметил глава региона.

После окончания линейки Дмитрий Азаров побывал на первом классном часе ребят из 1 «А». Он дал им напутствие бережно и внимательно относиться к новой школе, а также подарил каждому портфолио для будущих грамот и дипломов. Кроме того, губернатор пообщался с учениками старших классов. Темой обсуждения стал выбор будущей профессии.

Напомним, первый корпус школы на 600 мест открыли в 2021 году. Теперь на 5-й просеке будет работать и второй. В учебном заведении есть четыре библиотеки, два спортивных и тренажерный залы, актовый зал и столовая на 330 мест. Также предусмотрены баскетбольная, волейбольная и детская площадки, три футбольных поля. В каждом классе установлены интерактивные доски и проекторы, в отдельных кабинетах есть специальные лабораторные комплексы. Созданы условия для обучения школьников с ОВЗ.

По словам Дмитрия Азарова, в ближайшие годы в Самарской области появятся еще девять новых школ.