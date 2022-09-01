В Самаре специалисты рассказали, где выгоднее купить продукты в сентябре 2022 года

Самарцам рассказали, где купить продукты по самым низким ценам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты провели ежедневный мониторинг цен на продукты в областном центре. Жителям рассказали, где выгоднее приобрести продовольственные товары.

По данным городской администрации, дешевле всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 150 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Картофель за 20,89 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Гречневую крупу за 96,11 рублей/килограмм в «Перекрестке» Красноглинского района. Молоко – 44,8 рубля/литр – в «Магните» Куйбышевского района.

Подобные проверки проводят в сетевых и несетевых магазинах города. Вся подробная информация указана на официальных сайтах мэрии.