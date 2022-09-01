Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2022 10:36

Влюбленная пара из Самары сыграет свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»

На церемонии будет представление бабы-яги
Ирина СИНЕГУБОВА
Бюджет свадьбы составил 500 тысяч рублей. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Бюджет свадьбы составил 500 тысяч рублей. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Пара из Самары Эльвиры и Дмитрия оказалась в числе участников реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!».

— Молодые проведут торжество в классическом стиле с бюджетом свадьбы 500 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба телеканала «Пятница!».

Фишкой свадьбы пары станет представление бабы-яги. Влюбленные познакомились в социальных сетях. До свадьбы Эльвира и Дмитрий встречались почти 2 года.

По правилам проекта, четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают их. В финале участницы голосуют за лучшие свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, набравшая наибольшее количество баллов.

Выпуск с влюбленными из Самары можно увидеть уже сегодня, 1 сентября в 19:00 на телеканале «Пятница!».