Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2022 11:22

Мозаичную стелу-панно «Радость труда» начали восстанавливать в Тольятти

По фотографиям восстановят прогалы
Ирина СИНЕГУБОВА
В первую очередь специалисты обследуют поверхность панно. Фото: Алексей Зуев

В первую очередь специалисты обследуют поверхность панно. Фото: Алексей Зуев

В Тольятти приступили к восстановлению мозаичной стелы-панно «Радость труда». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации

— Работами занимаются специалисты и сотрудники Тольяттинского госуниверситета вместе с приглашенными экспертами, — рассказали в мэрии.

В ближайшее время у стелы планируется возвести строительный городок. В первую очередь специалисты обследуют поверхность панно для выявления пустот в штукатурке. Далее сделают фотографии мозаики для восполнения утрат, которые возникнут при вырубке поврежденной поверхности.

Разрешение на восстановительные работы было получено в 20-х числах августа 2022 года. «Радость труда» является уникальным памятником советской эпохи и представляет художественную ценность. Власти планируют, что со временем стела будет одной из самых знаковых исторических достопримечательностей Тольятти.