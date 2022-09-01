Мозаичную стелу-панно «Радость труда» начали восстанавливать в Тольятти

В первую очередь специалисты обследуют поверхность панно. Фото: Алексей Зуев

В Тольятти приступили к восстановлению мозаичной стелы-панно «Радость труда». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации

— Работами занимаются специалисты и сотрудники Тольяттинского госуниверситета вместе с приглашенными экспертами, — рассказали в мэрии.

В ближайшее время у стелы планируется возвести строительный городок. В первую очередь специалисты обследуют поверхность панно для выявления пустот в штукатурке. Далее сделают фотографии мозаики для восполнения утрат, которые возникнут при вырубке поврежденной поверхности.

Разрешение на восстановительные работы было получено в 20-х числах августа 2022 года. «Радость труда» является уникальным памятником советской эпохи и представляет художественную ценность. Власти планируют, что со временем стела будет одной из самых знаковых исторических достопримечательностей Тольятти.