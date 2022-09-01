В Самаре планируют снести 12 домов в Куйбышевском районе

Специалисты снесут старые дома Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские власти планируют провести комплексное развитие территории в Куйбышевском районе. В конце августа опубликовали проект постановления.

Ранее в областном центре был сформирован список, в котором указали возможные территории преобразований. По данным городской администрации на 31 августа 2022 года, в Куйбышевском районе снесут 12 многоквартирных домов. На месте старых, непригодных для жилья зданий, могут появиться новые микрорайоны. Специалисты собираются снести дома по следующим улицам: Белорусская и Флотская.

Отмечают, что на территории сохранят детский сад. В течение семи лет проведут все необходимые работы.