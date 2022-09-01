Дмитрий Азаров обсудил со студентами ПСЭК дальнейшие планы развития колледжа

Встреча состоялась в обновленных корпусах колледжа. Фото: Юлия Рубцова

1 сентября 2022 года Дмитрий Азаров встретился со студентами Поволжского строительно-энергетического колледжа, объединенного с Самарским энергетическим. Он поздравил ребят с Днем знаний и осмотрел отремонтированные корпуса ПСЭК.

Работы здесь уже завершены – учебные классы встретили студентов в обновленном виде. В их числе – «Сантехника и отопление», «Производство металлоконструкций», мастерская «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» и новая радиомонтажная мастерская, которая была создана за счет средств областного бюджета. Кроме того, здесь работает буфет, а в скором времени откроется столовая.

– В новом учебном корпусе убрали почти весь мусор, сделали пешеходные дорожки между зданиями, начали делать ограждение. Поручения, которые дал губернатор, уже исполняются. Конечно, объединение вызвало очень большой резонанс, но, если посмотреть с нашей точки зрения, обновленные помещения сегодня соответствуют всем стандартам, готовы к работе, и уже со второго сентября будет полноценный учебный процесс, – рассказал сопредседатель студенческого совета Денис Шишикин.

Он также добавил, что в скором времени работами будет охвачено общежитие на улице Карла Маркса. Завершить ремонт здесь должны до конца октября. А в следующем году продолжится обновление корпусов и создание мастерских.

Во время встречи с главой региона студенты озвучили еще ряд предложений.

– Сейчас вместе с директором разрабатываем проектную документацию на благоустройство, строительство стадиона. На встрече родилась идея о создании зоны для воркаута, проговорили про площадку для скейтбординга. Все это мы готовы учитывать при проектировании и на следующий год сделать, – отметил Дмитрий Азаров.