В Самарской области женщина передала в тюрьму своему мужу спрятанный в финиках героин

Женщина передала 500 тысяч рублей взяткой начальнику колонии. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области в марте этого года женщина передала своему супругу, который отбывает наказание в колонии региона, своему спрятанный в финиках героин.

— Жительнице Красноярского района помогал ее знакомый, она купила продукты питания, среди которых были финики, — рассказали в СУ СК по Самарской области.

Внутрь плодов мужчина с женщиной поместили 14 свертков с наркотическим веществом и сформировали три пакета с продуктами. Только передать заключенному запрещенные товары не удалось, героин обнаружили в ходе осмотра.

Было возбуждено уголовное дело. Чтобы избежать наказание для своего супруга, женщина передала начальнику колонии через посредника взятку размером 500 тысяч рублей. Помимо этого она предложила переоформить свой земельный участок, расположенный в Красноярском районе, стоимостью не менее 435 тысяч рублей. Предприимчивую женщину задержали.