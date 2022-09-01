Самарский блогер показал процесс строительства развязки на улице Ново-Садовой

Работы на объекте продолжаются. Фото: скриншот видео

Самарский блогер Евгений Щекин поделился кадрами процесса строительства развязки на улице Ново-Садовой. На некоторых участках уже уложено асфальтобетонное покрытие.

Судя по видео, опубликованного 1 сентября 2022 года, строительство путепровода близится к завершению. Ранее в министерстве сообщили, что готовность участка превысила 70%. Укладку покрытия начали еще в июле 2022 года, а в середине августа первый слой покрытия был на 175 метрах автодороги.

Напомним, открыть движение на автодороге планируют уже в октябре 2022 года. Объект введут в эксплуатацию в конце следующего года.