Кино к 1 сентября: подборка развивающих и ободряющих фильмов от KION для самарских школьников

Но после трех месяцев летней свободы детям нелегко входить в учебный ритм. Вместе с онлайн-кинотеатром KION от МТС мы составили подборку фильмов, которые в увлекательной форме расскажут много нового и станут подспорьем в учебе, а также напомнят о дружбе и взаимопомощи и покажут, что и в школьной жизни есть место приключениям.

«Белль и Себастьян», 6+

«Белль и Себастиан»

Серия фильмов по мотивам книг Сесиль Обри о мальчике Себастьяне и его верной подруге, собаке Белль, станет хорошим вариантом и для семейного досуга, и для образования. Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны, а история сконцентрируется на трогательной и искренней дружбе человека и собаки.

В небольшом французском городке Сен-Мартан в горах поселилось чудовище. Лишь маленький мальчик-сирота Себастьян, встретившись с ним нос к носу, разглядел в горной собаке пиренейской породы друга и красавицу Белль. Они становятся неразлучными друзьями, и с этого момента и начинаются их невероятные приключения.Мальчик Себастьянждет из путешествия свою нареченную маму Анжелину, ноее самолет терпит крушение неподалеку от Альп. Мальчик сам отправляется на поиски,а рядом с ним всегда будет Белль, огромная белоснежная собака, всегда способная поддержать.

«Миа и белый лев», 6+

«Миа и белый лев»

Французский фильм режиссера Жиля де Мэтра также расскажет о дружбе между человеком и животным, а еще о жизни дикой природы!

Миа вместе с семьей переезжает в Южную Африку на ферму по разведению львов. Девочку ничего не радует на новом месте, ей хочется вернуться в Лондон, где остались ее друзья. Но внезапно на нее сваливается забота о маленьком белом львенке по имени Чарли, который остался без родителей. Они становятся неразлучны, пока однажды Миа не узнает, что ее другу грозит серьезная опасность. Тогда она решает сбежать и найти для Чарли новый дом, где он будет счастлив и свободен. В ленте поднимаются вопросы, может ли дружба быть выше инстинктов, а также в развлекательной форме рассказывается о жизни дикой природы.

«Альдабра. Путешествие к таинственному острову», 6+

«Альдабра. Путешествие к таинственному острову»

Трехмерный документальный фильм будет интересно посмотреть всем, но школьникам он поможет еще и блеснуть знаниями на уроках биологии и географии. Вы совершите виртуальное путешествие на затерянный в Индийском океане коралловый атолл Альдабра. Когда-то его пытались заселить люди, но сейчас он необитаем,и является домом для сообщества экзотических животных. Тут обитают гигантские черепахи, редкие тропические птицы, удивительные рыбы.

«Амазония. Инструкция по выживанию», 6+

«Амазония. Инструкция по выживанию»

Эта документальная лента расскажет о мире джунглей Амазонии глазами обезьянки – капуцина Тима. Необычный прием расширит представление детей о возможностях кино и расскажет немало интересного о жизни дикой природы.

Самолет, в котором перевозили Тима, потерпел крушение, но обезьянка выжила и оказалась в джунглях Амазонии. Ей предстоитпривыкать к дикому миру, преодолевать опасности и многому учиться: например, добывать пищу и защищаться от больших кошек.

«Частное пионерское», 6+

«Частное пионерское»

Добрый и поучительный фильм Александра Карпиловского ставит перед детьми взрослые вопросы о долге, дружбе и любви.Шестиклассники Мишка, Димка и Лена находят бездомную собаку, но с ней случается несчастье. Ребятам придется пойти на многое, чтобы спасти друга. Перед ребятами встает непростой выбор - участие в пионерском празднике или спасение собаки... Что важнее?

«Приключения Петрова и Васечкина» И «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», 6+

«Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»

Классика жанра – фильмы Владимира Аленикова, музыкальные комедии о веселых приключениях Васи Петрова и Пети Васечкина. Скромный и застенчивый Вася Петров и выдумщик, и балагур Петя Васечкин учатся в одном классе. Они совсем не похожи друг на друга, но это не мешает им быть настоящими друзьями и только помогает выпутываться из историй, в которые они постоянно попадают. Петров и Васечкин будут ставить пьесу Гоголя «Ревизор», делать стенгазеты с аллюзиями на реальных исторических персонажей, вспомнят Дон-Кихота и Шекспира. В общем, есть что обсудить из уроков литературы, вспомнить каникулы и посмеяться.