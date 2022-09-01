На Самарскую область надвигается гроза

Гроза задержится в регионе как минимум на сутки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области вновь испортится погода. На регион надвигается гроза. Уже сейчас можно заметить, как небо заволокли серые тучи. Скоро, возможно, начнут сверкать молнии.

- В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза с сохранением ночью и утром 2 сентября 2022 года. Объявлен желтый уровень опасности, - сообщили в Приволжском УГМС.

Также синоптики прогнозируют в четверг, 1 сентября, кратковременный дождь. По их данным, осадки ожидаются ночью и днем 2 сентября.

Жителей Самарской области призывают быть осторожнее и по возможности переждать непогоду дома. Во время грозы стоит отключить все электроприборы, закрыть окна и двери.