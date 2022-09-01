В Самарской области жены военнослужащих создали уникальную фотовыставку

Выставка разместится на площади Славы в Самаре

2 сентября 2022 года, в преддверии Дня окончания Второй мировой войны, на площади Славы в Самаре откроется уникальная фотовыставка «Жены героев». Его созданием занимались женсовет второй гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии и общественный культурно-социальный фонд «Звезда и Лира» при Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова.

На выставочных конструкциях разместится 50 портретов женщин, чья мужья посвятили жизни служению Родине. Цифровую копию фотовыставки можно будет увидеть на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади.

– Как тогда наши деды и прадеды освобождали мир от фашистской нечисти, так и сейчас это же делают наши мужья. Остановили тогда, остановим и сейчас! И как наши бабушки и прабабушки ждали своих мужей, переживали, молились, надеялись, то же самое сейчас делаем и мы, – рассказали жены бойцов второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, чьи супруги сейчас участвуют в спецоперации на Украине.

Открытие выставки состоится в 17:00, она проработает на площади Славы в течение двух недель. После этого она переедет в выставочную галерею ТК «Амбар», где будет приурочена к акции «Посылка солдату», а затем – в выставочный зал Дома офицеров Самарского гарнизона. В планах организаторов – организация выставки в муниципалитетах региона. Не исключено, что проект также отправится на Донбасс.