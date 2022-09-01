Максим Гаранин официально стал ректором СамГУПС

Нового ректора 1 сентября 2022 года представил коллективу вуза глава Росжелдора

В Самарском государственном университете путей сообщения назначили нового ректора. Им стал Максим Гаранин, который до недавнего времени работал в этой должности с приставкой и.о. В четверг, 1 сентября 2022 года, его представил коллективу вуза глава Росжелдора Алексей Дружинин.

Максим Гаранин поблагодарил руководителя ведомства за оказанное доверие и поддержку. Он пообещал, что все преобразования в университете будут направлены на повышение качества подготовки специалистов ж/д транспорта.

Отметим, Максим Гаранин – выпускник Самарского института инженеров железнодорожного транспорта им. М.Т. Елизарова (сейчас СамГУПС). Свою трудовую деятельность в вузе он начинал преподавателем кафедры «Электроснабжения ж/д транспорта». Он проработал в университете 21 год. Обязанности ректора специалист исполнял с февраля 2021 года. Теперь его официально назначили на пост главы вуза. Максим Гаранин будет занимать эту должность ближайшие 5 лет.