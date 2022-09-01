В Самаре землевладелец отправится под суд из-за вырубки деревьев под дорогу

Под спил попали деревья породы клен, дуб и липа. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Красноглинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. Их обвиняют в незаконной рубке зеленых насаждений, совершенной в особо крупном размере.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, преступление было совершено в марте прошлого года. 46-летний владелец 4 земельных участков на ул. Гидрозловской в п. Мехзавод решил построить вдоль них дорогу. Для этого необходимо было спилить деревья. Мужчина предложил выполнить эту работу своему 45-летнему знакомому – безработному жителю Похвистневского района. За вырубку насаждений он пообещал 46 тысяч рублей.

В результате злоумышленники спилили 128 деревьев породы клен, дуб и липа. Общая сумма ущерба достигла 1,8 млн. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). Отмечается, что землевладелец ранее уже был судим за мошенничество.

На время следствия «дровосеков» отправили под домашний арест. Сейчас расследование завершено, в ближайшее время дело рассмотрит суд.