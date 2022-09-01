В Самаре руководитель компании по ремонту оборудования не выплачивал зарплату сотрудникам

Обвиняемый может оказаться в тюрьме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары руководитель организации, занимающейся ремонтом медицинского оборудования, не выплачивал заработную плату сотрудникам. Несколько месяцев подчиненные были без денег.

По данным прокуратуры Самарской области, двум специалистам не выплатили более 100 тысяч рублей. Отмечают, что руководитель организации не платил работникам из-за корыстных побуждений. Более двух месяцев сотрудники не получали законных денег.

В отношении злоумышленника утверждено обвинительное заключение. Руководитель полностью возместил ущерб. Санкция статьи предусматривает срок лишения свободы до 3 лет.