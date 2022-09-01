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Происшествия1 сентября 2022 13:14

Толкач с четырьмя баржами повредил причальную стенку шлюза Жигулевской ГЭС

Происшествие обошлось без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
Повреждения оказались незначительными / Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Повреждения оказались незначительными / Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Утром в четверг, 1 сентября 2022 года, на Волге в Самарской области произошло ЧП. Толкач с четырьмя порожними баржами повредил причальную стенку шлюза Жигулевской ГЭС.

- По предварительным данным, толкач с порожними баржами совершил навал передним бортом на 22-й шлюз Жигулевской ГЭС. В результате этого оказался незначительно поврежден верхний край причальной стенки, - сообщили в пресс-службе Центрального МСУ на транспорте СК России.

По данным ведомства, судно не получило повреждений. Происшествие обошлось без пострадавших. Следователи начали по факту случившегося проверку. Они устанавливают все детали ЧП.