Толкач с четырьмя баржами повредил причальную стенку шлюза Жигулевской ГЭС

Повреждения оказались незначительными / Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Утром в четверг, 1 сентября 2022 года, на Волге в Самарской области произошло ЧП. Толкач с четырьмя порожними баржами повредил причальную стенку шлюза Жигулевской ГЭС.

- По предварительным данным, толкач с порожними баржами совершил навал передним бортом на 22-й шлюз Жигулевской ГЭС. В результате этого оказался незначительно поврежден верхний край причальной стенки, - сообщили в пресс-службе Центрального МСУ на транспорте СК России.

По данным ведомства, судно не получило повреждений. Происшествие обошлось без пострадавших. Следователи начали по факту случившегося проверку. Они устанавливают все детали ЧП.