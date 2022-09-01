Суточная заболеваемость COVID-19 в Самарской области перевалила за 1,5 тысячи человек

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 117 пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В четверг, 1 сентября 2022 года, суточный прирост составил 1 513 человек. Это примерно на 200 больных больше, чем накануне. Общее число случаев заражения достигло 409 229. Такие данные оперштаб приводит на четверг, 1 сентября 2022 года.

За минувшие сутки на больничные койки отправили 117 пациентов. Количество выздоровевших в разы больше. Лечение успешно закончили 557 человек. За все время побороть COVID-19 смогли 387 050 жителей региона.

Среди хороших новостей – за прошедшие сутки никто не умер от коронавируса. Общее число летальных случаев осталось прежним – 7 961.