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Общество1 сентября 2022 13:30

ССК ввела в работу обновленную подстанцию в селе Сергиевского района

Специалисты повысили надежность электроснабжения жителей Калиновки
Илона МАЙСКАЯ
Энергетики установили на подстанции современное оборудование / Фото: АО "ССК"

Энергетики установили на подстанции современное оборудование / Фото: АО "ССК"

Самарская сетевая компания завершила капитальный ремонт трансформаторной подстанции ПС 35/5 кВ «Калиновская», обеспечивающей электроснабжение села Калиновка Сергиевского района.

Специалисты заменили масляный выключатель открытого распределительного устройства 35 кВ. Теперь там работает современный вакуумный, который отличается высокой надежностью и пожарной безопасностью. Кроме того, на подстанции установили новую цифровую аппаратуру. Она позволяет быстро фиксировать все показатели работы и передавать их на пульт дежурному.

Всех потребителей перевели со старого оборудования на новое. Оно успешно прошло испытания. Теперь его ввели в работу.

Отметим, что электроэнергию от подстанции «Калиновская» получают 1,5 тысячи жителей села, детский сад, школа и завод, который занимается производством подсолнечного масла. Ремонтные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей.