В Самаре изменили время работы спасательных постов с 1 по 15 сентября 2022 года

Спасательные посты переходят на другое время работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам рассказали, как будут работать спасательные посты на пляжах. Появилась информация о времени закрытия.

Не смотря на приход осени, в областном центре все еще по-летнему жарко, поэтому многие жители предпочитают проводить время на берегу Волги. По сообщению городской администрации, с 1 по 15 сентября 2022 года спасательные посты меняют график работы. Теперь специалисты будут работать с 9:00 до 21:00. Всего в Самаре открыто 14 спасательных постов.

Напомним, посты расположены на официальных городских пляжах: на 1-й, 2-1 и 4-й очередях набережной, у Загородного парка, у спуска по улице Советской Армии, возле Барбошиной поляны, в районе санатория «Можайский» и в Красноглинском районе.