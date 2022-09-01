Коробка в кустах сорвала празднование Дня знаний в тольяттинском лицее

Полицейские обследовали коробку, но ничего опасного в ней не нашли / Фото: Происшествия Тольятти

В Тольятти празднование Дня знаний, 1 сентября 2022 года, в лицее № 51 закончилось вызовом полицией. Помощь стражей порядка понадобилась из-за подозрительного предмета на территории учебного заведения.

- В 9:59 в ЕДДС Тольятти поступила информация о подозрительной коробке, найденной в кустах на территории лицея № 51. В 10:35 сотрудники полиции обследовали находку. Никаких взрывчатых веществ и опасных предметов они не обнаружили, - сообщили в МЦУ Тольятти.

Подозрительная коробка сорвала празднование Дня знаний. Из-за нее пришлось эвакуировать всех учеников и сотрудников лицея. К счастью, тревога оказалась ложной. Однако она успела пощекотать родителям малышни нервы.

- У меня дети там учатся. Отстояла я с ними всю линейку, деток завели в классы, и через минут 30 началась паника. Нервишки пощекотали, конечно. Радостный день омрачили, но, славу богу, это была ложная тревога, - поделилась в соцсетях одна из мам.