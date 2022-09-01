В Самаре подготовка к отопительному сезону близится к завершению

Специалисты продолжают работы на объектах. Фото: Городская администрация

В Самаре специалисты продолжают работы по подготовке к ближайшему отопительному сезону. В областном центре 7 участков уже имеют постоянную монтажную схему.

По данным городской администрации, в первый день осени состоялось заседание штаба. На встрече обсудили контроль подготовки к отопительному сезону, работы на теплотрассах и монтажные схемы. Отмечают, что на 5 участках перекладки близятся к завершению. Отмечают, что стадии готовности объектов не повлияют на подачу тепла в квартиры.

Специалисты уделяли особое внимание теплотрассе, проходящей по улице Аминева. Рабочие перекладывали две трубы большого диаметра и переходили на проезжую часть. К холодам готовы почти 10 тысяч многоквартирных домов.