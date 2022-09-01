Самарцы попросили запустить новый маршрут из поселка Стройкерамика

Горожане просят ввести новый маршрут или запустить маршрутки с большей вместимостью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут внести изменения в маршруты общественного транспорта, следующие из поселка Стройкерамика. С соответствующей просьбой к региональным властям обратились местные жители.

– Студенты и рабочие не могут уехать из Стройкерамики на маршруте №480. Просим организовать новый маршрут или запустить автобусы либо маршрутки с большей вместимостью, – поделились самарцы.

Власти региона отметили, что вопрос будет взят в проработку.

– Назначено проведение проверки работы маршрута №480. Также перевозчику поручено рассмотреть возможность замены существующего подвижного состава на более вместительный, – рассказали в министерстве транспорта Самарской области.

Ранее стало известно, что маршрут №67 будет продлен до поселка Петра Дубрава. Изменения должны вступить в силу до 20 сентября.