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Общество1 сентября 2022 14:08

Самарцы попросили запустить новый маршрут из поселка Стройкерамика

Жители отмечают, что многие пассажиры не могут добраться до города на существующем маршруте
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Горожане просят ввести новый маршрут или запустить маршрутки с большей вместимостью

Горожане просят ввести новый маршрут или запустить маршрутки с большей вместимостью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут внести изменения в маршруты общественного транспорта, следующие из поселка Стройкерамика. С соответствующей просьбой к региональным властям обратились местные жители.

– Студенты и рабочие не могут уехать из Стройкерамики на маршруте №480. Просим организовать новый маршрут или запустить автобусы либо маршрутки с большей вместимостью, – поделились самарцы.

Власти региона отметили, что вопрос будет взят в проработку.

– Назначено проведение проверки работы маршрута №480. Также перевозчику поручено рассмотреть возможность замены существующего подвижного состава на более вместительный, – рассказали в министерстве транспорта Самарской области.

Ранее стало известно, что маршрут №67 будет продлен до поселка Петра Дубрава. Изменения должны вступить в силу до 20 сентября.