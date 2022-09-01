Корпорация «Кошелев» поздравила школьников с началом нового учебного года

В Крутых Ключах и Кошелев-Парке прошли традиционные линейки, посвященные началу учебного года. Генеральный директор Корпорации «Кошелев» Юрий Левин поздравил учеников и пожелал успехов в учебе и новых открытий. В этом году строительная компания сделала двум учебным заведениям подарок, школьный фонд библиотек пополнился новыми книгами!

Район «Кошелев-Проект» всегда считался молодежным, ведь сюда переезжают молодые семьи как из Самарской области, так и из других регионов. Район привлекает новых жителей не только современными и красивыми жилыми комплексами, но и развитой инфраструктурой: бесчисленным множеством спортивных и детских площадок, школами и детскими садами.

В новых школах есть все необходимое для полноценного развития и обучения детей. Многочисленные светлые классы оснащены самым современным оборудованием. Учителя используют на своих занятиях интерактивные доски и проекторы. Для уроков технологии оборудованы столярные мастерские и классы кулинарии. Занятия физкультурой проходят в спортивных залах со всем необходимым инвентарем. Для тех, кто предпочитает бегу плавание, в каждой школе есть 25-метровый бассейн на 4 дорожки. Под руководством профессиональных педагогов в школе проходят занятия по изобразительному искусству, робототехнике, а также другим направлениям.

В этом году новый район побил рекорд по количеству первых классов. Школа №7 в Крутых Ключах набрала целых 20 классов. Практически не отстает по количеству новых учеников и школа № 1 в Кошелев-Парке, куда отправились 16 первых классов. Как это было – в фоторепортаже.