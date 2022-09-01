В Самарской области молодой водитель трактора не смог справиться с управлением

Трактор перевернулся в поле. Фото: ОГИБДД Сызранское

В Самарской области в конце августа молодой водитель трактора попал в аварию. Транспорт опрокинулся в поле.

По сообщению ОГИБДД Сызранское, вечером, 30 августа 2022 года, 20-летний водитель двигался на тракторе «Беларус-82.1». Молодой человек выполнял сельскохозяйственные работы в поле около села Шигоны и села Тайдаково. Водитель превысил скорость и потерял управление трактора. Транспортное средство опрокинулось на правый бок.

В результате аварии молодой человек получил травмы. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.