Дети Самарской области рассказали о безопасности на железной дороге

Конкурс проводится ежегодно в летний период Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Учащиеся школ, воспитанники детских садов и студенты Самарской области приняли участие в первом этапе конкурса «Безопасность на железной дороге глазами детей». Организатором мероприятия выступают Средневолжское ЛУ МВД на транспорте, Куйбышевская железная дорога и министерство образования Самарской области.

Конкурс проводится ежегодно в летний период. Участие в нём принимают дошкольники, учащиеся школ с 1 по 11 класс и студенты СПО. Он заявляют свои работы по нескольким номинациям, в том числе – песня, стихотворение, видеоролик, графическое изображение. Все они объединены общей идеей детской безопасности на ж/д путях.

– В первом этапе мы получили около 60 заявок. Все работы невероятные – видно, с какой ответственностью ребята подходят к процессу. Например, в этому году участие принимали ребята с ОВЗ – их работа также была потрясающей. А ученики школы №157 г. Самара сделали интересный ролик. В нем они наносили на асфальт надписи с напоминанием о том, что около железной дороги необходимо снимать наушники и в целом быть внимательнее, – рассказала подполковник полиции, начальник отделения по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД РФ на транспорте Алла Нечесова.

Немаловажную роль играет тот факт, что детские рассказы о безопасности на железной дороге направлены на других детей. В результате ребята получают ценные знания от своих сверстников, а те, в свою очередь, закрепляют их. Еще один важный момент – совместная работа детей и их родителей.

– Мы понимаем, что дети не всегда выполняют работу самостоятельно – видна взрослая рука. Но в этом и заключается важность конкурса. Совместная подготовка благополучно сказывается на отношениях детей и родителей. К тому же, она позволяет напомнить мамам и папам, как важно разговаривать с ребенком о безопасности. Я уверена, что забота о детской безопасности – это и есть проявление любви, – отметила Алла Нечесова.

Конкурс «Безопасность на железной дороге глазами детей» проводится не первый год. Он уже успел завоевать популярность не только в регионе, но и в других субъектах нашей страны – например, в Татарстане. Поэтому не исключено, что в следующем году география конкурса станет гораздо шире.